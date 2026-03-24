Quand le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, cite José Mourinho

Indémodable. En 2009, alors qu’il entraînait l’Inter, José Mourinho avait provoqué ses rivaux en affirmant que la Roma et le Milan finiraient la saison les mains vides, avec « zero tituli » . Le temps lui a donné raison, et cette expression est restée dans les mémoires. Pas seulement en Italie, puisqu’elle a été employée ce mardi… sur le plateau de BFM TV.

💬 Nouveaux maires LFI: "Ce n'est pas LFI qui les a fait gagner" ➡️ Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen pic.twitter.com/sPLRpcIyMO…

QB pour SOFOOT.com