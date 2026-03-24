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Un remplaçant pour Mathys Tel en espoirs
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 16:31

Un remplaçant pour Mathys Tel en espoirs

Un remplaçant pour Mathys Tel en espoirs

Aussitôt blessé, aussitôt remplacé. Convoqué chez les Espoirs de Gérald Baticle, Mathys Tel a finalement dû déclarer forfait pour le rassemblement des Bleuets . Touché à une cuisse, l’attaquant de Tottenham est remplacé par l’attaquant lensois Rayan Fofana . Du Sang et Or frais.

Se préserver pour le maintien

Mathys Tel était sorti sur blessure ce dimanche lors de la gifle infligée par Nottingham (3-0). Il a tout de même tenté de venir au rassemblement, mais sa blessure semble trop importante pour être utilisé pour les prochains matchs de qualification pour l’Euro 2027. Étant donné que les Spurs occupent actuellement la 17 e place, la fin de saison s’annonce chargée pour l’ancien Rennais et Munichois.…

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