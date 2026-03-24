Joseph Oughourlian se fait « peu d’illusions » sur le report de Lens-PSG

En voilà un qui est d’humeur à s’exploser les tympans sur du Three Days Grace. Joseph Oughourlian , président et propriétaire du RC Lens, a lâché un petit bout de son exaspération sur LinkedIn. L’hommes d’affaires s’est exprimé sans filtre sur le réseau des pros en relayant notre article paru ce mardi au sujet de la colère du club artésien faisant suite à la demande du PSG de reporter la rencontre opposant Lensois et Parisiens. Pour rappel, cette joute pour le titre est initialement prévue le samedi 11 avril.

« Puissent les échanges être animés lors du prochain CA de la LFP (jeudi), peut-on lire sur la publication du dirigeant artésien. Cela signifierait que, quand il s’agit d’équité, les idées peuvent se confronter… Je me fais peu d’illusions ! » …

SW pour SOFOOT.com