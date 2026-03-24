Le message touchant d’Antoine Griezmann pour l’Atlético de Madrid

À deux doigts de lâcher une petite larme. Nous sommes fixés : Antoine Griezmann quittera bien l’Atlético de Madrid pour Orlando City douze ans après ses premiers pas chez les Rojiblancos . Qu’elle semble loin, l’époque où le feu follet aux mèches blond platine étonnait l’Europe : il est désormais temps pour Grizou de s’éclater en Amérique. Alors voilà, ce gentleman s’en ira cet été mais ne partira pas comme un voleur.

« Il n’est pas facile de mettre des mots sur ce que je ressens, car ce club est ma maison et vous êtes ma famille, écrit sur Instagram le quatrième joueur le plus capé des Colchoneros . Ce fut un parcours incroyable, ponctué de matchs inoubliables, de buts, de joies et d’une passion que seuls ceux qui vivent l’Atléti peuvent comprendre. » …

SW pour SOFOOT.com