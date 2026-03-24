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Le lobbying de Marquinhos pour un retour de Neymar en sélection
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 17:35

Le lobbying de Marquinhos pour un retour de Neymar en sélection

Le lobbying de Marquinhos pour un retour de Neymar en sélection

La méthode Coué ? Alors que Neymar n’a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour le dernier rassemblement du Brésil avant le Mondial, Marquinhos a tenu à soutenir son ancien coéquipier au PSG , à l’occasion d’un entretien accordé au média brésilien UOL Esporte ce lundi.

L’affaire semble pourtant mal embarquée, alors que Neymar n’a plus porté le maillot auriverde depuis octobre 2023 et qu’il enchaîne les blessures depuis. Pas de quoi faire douter le capitaine brésilien, qui croit dur comme fer au retour du prodige cet été : « Je crois sincèrement que ça va le faire. Il a vraiment envie de revenir en forme. Et nous aussi, en tant que coéquipiers, Brésiliens et supporters, on veut qu’il participe à cette Coupe du monde. »

CMF pour SOFOOT.com

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