Quand le LOSC jouait la Ligue des champions au Stade de France

En 2005, alors qu’il résidait au Stadium de Villeneuve-d’Ascq, le LOSC avait pris ses quartiers au Stade de France pour ses matchs de C1, le temps d’une victoire légendaire face à Manchester United (1-0, but de Milenko Ačimovič) et de deux nuls sans but contre Villarreal et Benfica (0-0). Les supporters lillois racontent cette drôle d’expérience, que le Stade brestois pourrait lui aussi connaître, dans quelques semaines.

→ Corentin, président des Dogues du Vieux-Lille, 17 ans à l’époque : « La fierté de représenter Lille »

Il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd’hui, avec le stade qu’on a, on préfère jouer chez nous plutôt qu’au Stade de France. À l’époque, on n’était pas du tout dans notre stade. Il était en train d’être construit, il y avait des soucis à droite à gauche. (Le stade « Grimonprez-Jooris II » ne verra finalement jamais le jour, NDLR.) C’était quand même exceptionnel pour nous d’aller au Stade de France, c’était une chance. Ça n’arrive pas tous les jours, pour un club. C’était une découverte avec des étoiles dans les yeux, on était là en touristes, c’était vraiment extrêmement familial. Il est toujours évidemment plus simple de jouer chez soi, devant ses supporters ; là, en fait, ce sont les deux équipes qui se déplacent à l’extérieur. L’ambiance est complètement différente, on est plus sur une ambiance de déplacement. Il y avait la fierté de représenter Lille, c’était la récompense d’avoir suivi le LOSC de manière aveugle depuis plus de dix ans, car on a eu une équipe de merde pendant très longtemps.

Propos recueillis par Jérémie Baron pour SOFOOT.com