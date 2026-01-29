La presse marseillaise dézingue la prestation « pitoyable » de l'OM

Le Dîner de cons avec onze invités. Corrigés 3-0 en Belgique, les Marseillais ont été éliminés mercredi soir dès la phase de groupes de la Ligue des champions , une sortie de route sans panache et sans noblesse, unanimement critiquée par la presse française.

Si l’OM a été victime d’un scénario improbable : un but inscrit par le gardien du Benfica Lisbonne, Anatoliï Trubin, contre le Real Madrid (4-2) qui a propulsé les Portugais en barrages, pour les observateurs, ce fait de jeu spectaculaire n’est qu’anecdotique. …

CM pour SOFOOT.com