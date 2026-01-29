 Aller au contenu principal
La défense lunaire du Real Madrid sur le but de Trubin
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 11:17

La défense lunaire du Real Madrid sur le but de Trubin

La défense lunaire du Real Madrid sur le but de Trubin

Que la Luz soit ! Et la lose fut. Réduit à neuf joueurs après les expulsions de Raúl Asencio et Rodrygo, le Real Madrid a réussi à encaisser un but pour le moins inhabituel inscrit par Anatoliï Trubin, devenu le premier gardien de l’histoire à marquer contre le Real Madrid en Coupe d’Europe.

Une situation à cinq contre huit

Ce qui frappe, c’est le nombre de joueurs madrilènes présents dans la surface au moment de l’ultime coup franc pour les Lisboètes : cinq, sans compter Thibaut Courtois. Cinq contre huit morts de faim de Benfica. Et les autres, alors ? Kylian Mbappé est tranquillement au niveau du rond central, Vinícius Júnior attend seul plus haut et Brahim Díaz est placé dans le mur (tout sauf porteur).…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank