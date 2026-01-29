La défense lunaire du Real Madrid sur le but de Trubin

Que la Luz soit ! Et la lose fut. Réduit à neuf joueurs après les expulsions de Raúl Asencio et Rodrygo, le Real Madrid a réussi à encaisser un but pour le moins inhabituel inscrit par Anatoliï Trubin, devenu le premier gardien de l’histoire à marquer contre le Real Madrid en Coupe d’Europe.

Une situation à cinq contre huit

Ce qui frappe, c’est le nombre de joueurs madrilènes présents dans la surface au moment de l’ultime coup franc pour les Lisboètes : cinq, sans compter Thibaut Courtois. Cinq contre huit morts de faim de Benfica. Et les autres, alors ? Kylian Mbappé est tranquillement au niveau du rond central, Vinícius Júnior attend seul plus haut et Brahim Díaz est placé dans le mur (tout sauf porteur).…

MH pour SOFOOT.com