Pep Guardiola va écrire un message à José Mourinho

Pep et José, les meilleurs amis du monde. Ce sera peut-être le cas après la soirée de mercredi et le but du gardien lisboète Anatoliy Trubin contre le Real Madrid (4-2). Si ce cliffhanger a entraîné l’élimination de l’OM , la défaite madrilène a aussi fait les affaires de Manchester City.

En vérité, les Skyblues n’avaient pas vraiment besoin de ce gardien buteur, mais disons qu’il a acté le top 8 pour le club mancunien, qui a terminé un point devant… le Real Madrid. Sauf que la montée de l’Ukrainien a provoqué une belle frayeur à Pep Guardiola et sa bande.…

SW pour SOFOOT.com