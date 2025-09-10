Quand le Bayern Munich faisait la cour à Lamine Yamal
Sadio Mané, Mathys Tel et … Lamine Yamal. L’été 2022 du Bayern aurait pu être historique.
En 2022, le Bayern Munich a tenté de recruter le prodige du Barça, Lamine Yamal , rapporte le journal allemand Bild . En effet, il y a trois ans, Salihamidžić directeur sportif des Bavarois, avait rencontré en Espagne l’agent du joueur alors âgé de 15 ans, Ivan de la Peña. Le club de Munich aurait même proposé un déménagement anticipé, alors que l’ailier catalan devait recevoir à ses 16 ans une somme de cinq millions d’euros. …
KM pour SOFOOT.com
