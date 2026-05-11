Quand Lamine Yamal et Kylian Mbappé commentent le Clásico

Les absents ont toujours torts. Alors que Lamine Yamal et Kylian Mbappé, tous les deux blessés étaient forfaits pour le Clásico qui a vu le FC Barcelone triompher du Real Madrid (2-0) et remporter pour la 29 e fois de son histoire la Liga, un hommage spécial leur a été rendu .

[📺 LIVE] 🏆 #EuropeArena 👀 Dispositif historique sur beIN SPORTS, votre match sera commenté par Lamine et Kylian ! pic.twitter.com/y3pD6ND8P0…

LB pour SOFOOT.com