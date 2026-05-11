La belle tradition de Pedri et son père après chaque sacre du Barça

La tradition est respectée. Ce n’est pas le tireur attitré du Barça, mais lors de chaque sacre des Blaugranas , Pedri s’essaie à un penalty après la rencontre. Un hommage qu’il partage avec son papa, Fernando Gonzalez, et qu’il a une nouvelle fois réitéré après le sacre des Catalans en Liga. Pedri sur le point de penalty et son papa dans les buts : un beau clin d’œil à la carrière du père du joueur, autrefois gardien dans un club local.

Keeping the tradition alive 🥹🏆 Every time Pedri wins a trophy, he takes a penalty against his dad 🥅 Pedri’s father, Fernando, was once a local goalkeeper but gave up football after the passing of his own father 😔 To pay tribute to him, Pedri always takes a penalty against… pic.twitter.com/lNWcDN5lQn…

TC pour SOFOOT.com