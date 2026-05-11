 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gary O’Neil dézingue ses joueurs
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 10:57

Gary O’Neil dézingue ses joueurs

Gary O’Neil dézingue ses joueurs

Game, upset & match. Dans la foulée du match nul concédé par Strasbourg sur la pelouse d’Angers (1-1) ce dimanche soir, Gary O’Neil s’est fâché en conférence de presse d’après-match . Le technicien anglais a fustigé ses joueurs et exprimé toute sa colère après les dernières semaines ratées du RCSA (deux succès sur les 9 derniers matchs).

« Ils m’ont tellement déçu »

« Nous n’avons pas fait assez pour gagner, nous n’avions pas les qualités pour cela. On a ce qu’on mérite. Monaco a perdu et on avait l’opportunité de se rapprocher d’eux, mais on s’est raté. C’est un peu le symbole de notre saison. On peut tellement mieux faire , a regretté l’ancien coach de Bournemouth et Wolverhampton. Je suis en colère. J’espère que les joueurs le sont aussi. Il reste deux matchs et ils doivent me montrer qu’ils ont le niveau pour jouer avec nous l’an prochain. Mais avec une performance comme ce soir, on n’arrivera à rien en jouant comme ça. Ils m’ont tellement déçu, encore plus que jeudi (élimination du Racing contre le Rayo Vallecano dans le dernier carré de la Ligue Conférence). Ils doivent faire mieux. Le foot, c’est un monde de requins, ils doivent en prendre conscience. »

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La belle tradition de Pedri et son père après chaque sacre du Barça
    La belle tradition de Pedri et son père après chaque sacre du Barça
    information fournie par So Foot 11.05.2026 11:11 

    La tradition est respectée. Ce n’est pas le tireur attitré du Barça, mais lors de chaque sacre des Blaugranas , Pedri s’essaie à un penalty après la rencontre. Un hommage qu’il partage avec son papa, Fernando Gonzalez, et qu’il a une nouvelle fois réitéré après ... Lire la suite

  • La Grèce a son nouveau champion
    La Grèce a son nouveau champion
    information fournie par So Foot 11.05.2026 10:46 

    ImpAEK. Tombeur tardif du Panathinaïkós (2-1) ce dimanche soir grâce au but libérateur inscrit dans le temps additionnel (90 e +4) par l’ancien de Benfica et de l’Inter João Mário, l’AEK Athènes a été officiellement sacré champion de Grèce . En parallèle de ce ... Lire la suite

  • « Nous devons faire passer le collectif avant l'individuel », assure Álvaro Arbeloa
    « Nous devons faire passer le collectif avant l'individuel », assure Álvaro Arbeloa
    information fournie par So Foot 11.05.2026 10:23 

    Le jeu avant le je. Défait par le FC Barcelone et assuré d’achever l’exercice 2025-2026 sur une saison blanche pour la première fois depuis 2021, Álvaro Arbeloa a pointé l’ensemble des problèmes qui gangrène le club merengue . Pas de grande révolution au mercato ... Lire la suite

  • João Cancelo signe un record inédit
    João Cancelo signe un record inédit
    information fournie par So Foot 11.05.2026 09:54 

    João Cancelo est un homme de championnat. Titulaire ce dimanche soir lors du succès du Barça face au Real Madrid (2-0), le latéral portugais a décroché le premier titre de champion d’Espagne de sa carrière . Un nouveau trophée qui vient garnir une collection déjà ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank