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« Nous devons faire passer le collectif avant l'individuel », assure Álvaro Arbeloa
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 10:23

« Nous devons faire passer le collectif avant l'individuel », assure Álvaro Arbeloa

« Nous devons faire passer le collectif avant l'individuel », assure Álvaro Arbeloa

Le jeu avant le je. Défait par le FC Barcelone et assuré d’achever l’exercice 2025-2026 sur une saison blanche pour la première fois depuis 2021, Álvaro Arbeloa a pointé l’ensemble des problèmes qui gangrène le club merengue .

Pas de grande révolution au mercato

« Nous devons faire passer le collectif avant l’individuel, avoir une vision très claire. C’est pour moi le point de départ. Nous avons laissé filer beaucoup de points dans des matches que nous ne pouvions pas perdre, on ne peut pas se le permettre », a confié le tacticien madrilène après la rencontre.…

LB pour SOFOOT.com

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Sport
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