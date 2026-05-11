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La Grèce a son nouveau champion
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 10:46

La Grèce a son nouveau champion

La Grèce a son nouveau champion

ImpAEK. Tombeur tardif du Panathinaïkós (2-1) ce dimanche soir grâce au but libérateur inscrit dans le temps additionnel (90 e +4) par l’ancien de Benfica et de l’Inter João Mário, l’AEK Athènes a été officiellement sacré champion de Grèce .

En parallèle de ce succès arraché par les copains du capitaine Harold Moukoudi, l’Olympiakos et le PAOK Salonique étaient incapables de se départager (1-1). Avec désormais huit points d’avance sur leurs poursuivants au classement à deux journées de la fin de saison, les Athéniens ne pourront plus être rejoints.…

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