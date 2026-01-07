Quand la rumeur infondée d’un départ de Luis Enrique enflamme le réseau social X
Anatomie d’une intox.
Sortie de nulle part, une rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre sur le réseau social X depuis ce mardi soir : Luis Enrique aurait refusé une prolongation de contrat au PSG et chercherait un nouveau challenge cet été ! Mais comment est apparue cette « info » bidon ? …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
