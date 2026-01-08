Carl Medjani raconte sa difficile intégration en sélection avec l’Algérie

Ana djazaïri . Carl Medjani ne tourne pas autour du pot. À son arrivée en sélection, il sait qu’il débarque en terrain hostile : « Quand je suis arrivé, je n’étais pas le bienvenu », explique-t-il à Footballdayy .

Il comprend pourquoi plus tard : lui et d’autres ont pris la place de joueurs qui « s’étaient tapés pendant deux ans en Afrique » pour aller au Mondial 2010. « C’est la loi du foot, mais dans l’éthique, ça pique. » …

MH pour SOFOOT.com