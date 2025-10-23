Quand la maman de David Beckham rencontre Lionel Messi pour la première fois
Allo maman photo.
Dans un post sur Instagram, le propriétaire de l’Inter Miami David Beckham a publié une photo de sa mère avec… Lionel Messi. « Quand ta maman rencontre Leo pour la première fois » , écrit l’Anglais. On l’imagine bien s’enflammer à chaque but de la Pulga sous le maillot rose.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
