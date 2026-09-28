Quand la FIFA veut récupérer un véhicule prêté à Noël Le Graët
Une Legraëtmobile à Paris ? Ne quittez pas, c’est une histoire vraie.
Une voiture pour son rôle de délégué
C’est Le Monde qui révèle cette information des plus cocasses : la FIFA a tenu, au printemps, à récupérer un véhicule manquant de sa flotte de voitures. Mis à disposition de l’ancien président de la FFF il y a trois ans , et conduit par son chauffeur personnel, le bolide servait à le Graët lors de ses venus à Paris, lui qui occupait un rôle de délégué de Gianni Infantino pour la FIFA depuis février 2023, soit un mois après son départ de la fédé.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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