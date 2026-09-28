Quand la FIFA veut récupérer un véhicule prêté à Noël Le Graët

Une Legraëtmobile à Paris ? Ne quittez pas, c’est une histoire vraie.

Une voiture pour son rôle de délégué

C’est Le Monde qui révèle cette information des plus cocasses : la FIFA a tenu, au printemps, à récupérer un véhicule manquant de sa flotte de voitures. Mis à disposition de l’ancien président de la FFF il y a trois ans , et conduit par son chauffeur personnel, le bolide servait à le Graët lors de ses venus à Paris, lui qui occupait un rôle de délégué de Gianni Infantino pour la FIFA depuis février 2023, soit un mois après son départ de la fédé.…

JF pour SOFOOT.com