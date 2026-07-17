 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 15:15

Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs

Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs

C’est donc ça se jeter des fleurs ? Depuis 2022, l’instance mondiale du football a créé la Chambre de compensation . Ce système oblige les clubs acheteurs d’un joueur pro à reverser de l’argent aux clubs formateurs lorsqu’il est transféré d’un club à un autre. Selon Gianni Infantino, cette chambre « demeure l’une des pierres angulaires de l’engagement de la FIFA visant à améliorer la transparence financière, à renforcer la confiance dans le système des transferts internationaux et à récompenser l’investissement dans la formation des jeunes partout sur la planète. »

Embed x.com…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre espagnol sera bien présent au MetLife Stadium
    Le Premier ministre espagnol sera bien présent au MetLife Stadium
    information fournie par So Foot 17.07.2026 15:22 

    La finale se jouera sur le terrain, mais aussi en tribunes. Pedro Sánchez assistera dimanche au choc entre l’Espagne et l’Argentine, au MetLife Stadium. Le Premier ministre espagnol y retrouvera Donald Trump, avec lequel les relations sont particulièrement tendues ... Lire la suite

  • La légende du Hellas Vérone d’Osvaldo Bagnoli
    La légende du Hellas Vérone d’Osvaldo Bagnoli
    information fournie par So Foot 17.07.2026 15:21 

    Saison 1984/85, le football italien est ce qui se fait de mieux sur la planète. La sélection est championne du monde en titre, la Serie A accueille des stars comme Platini, Zico, Maradona ou Rummenigge, les stades sont pleins. Et pourtant, c’est une bande d’inconnus ... Lire la suite

  • La France en finale du Mondial
    La France en finale du Mondial
    information fournie par So Foot 17.07.2026 14:51 

    Qui a dit qu’il n’y aurait pas d’équipe de France en finale de Coupe du monde cette semaine ? De l’autre côté de la Manche, en Irlande à Waterford, les Bleues du foot gaélique se sont qualifiées pour la finale du championnat du monde . Elles joueront, ce vendredi, ... Lire la suite

  • Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence
    Un improbable penalty décisif en Ligue Conférence
    information fournie par So Foot 17.07.2026 14:43 

    Toujours attendre le coup de sifflet de l’arbitre. Alors que Hamrun se dirigeait vers la prolongation face au NSÍ Runavík en barrages de Ligue Conférence, Emerson Marcelina a cru que le ballon avait franchi la ligne et qu’une sortie de but avait été accordée. Le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank