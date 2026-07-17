Quand la FIFA reverse de l'argent aux clubs formateurs

C’est donc ça se jeter des fleurs ? Depuis 2022, l’instance mondiale du football a créé la Chambre de compensation . Ce système oblige les clubs acheteurs d’un joueur pro à reverser de l’argent aux clubs formateurs lorsqu’il est transféré d’un club à un autre. Selon Gianni Infantino, cette chambre « demeure l’une des pierres angulaires de l’engagement de la FIFA visant à améliorer la transparence financière, à renforcer la confiance dans le système des transferts internationaux et à récompenser l’investissement dans la formation des jeunes partout sur la planète. »

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EM pour SOFOOT.com