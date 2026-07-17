Eric Bailly quitte l'Europe

Suffisant pour défendre sur Lionel Messi ? L’ancien Marseillais Éric Bailly (2022-2023) trouve un nouveau point d’atterrissage. Après seize matchs avec le Real Oviedo la saison dernière, le défenseur central ivoirien rejoint la MLS et le Columbus Crew . Son contrat se termine au plus tôt en juin 2027, soit au milieu de la saison prochaine, l’actuelle se terminant en novembre ou décembre en fonction d’une qualification en play-offs. Les actuels 10ᵉ de la Conférence Est (sur 15 équipes) possèdent deux options d’un an (en 2027-2028 et 2028-2029) pour prolonger le contrat du joueur, souvent sujet aux blessures.

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NB pour SOFOOT.com