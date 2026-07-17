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Quand Luis de la Fuente était le professeur de Lionel Scaloni
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 17:26

Quand Luis de la Fuente était le professeur de Lionel Scaloni

Quand Luis de la Fuente était le professeur de Lionel Scaloni

C’est un peu Maître Yoda contre Luke Skywalker, ou bien Maître Shifu contre Po. Hormis Lamine Yamal et la photo avec Lionel Messi lorsqu’il ne marchait à peine, une autre belle histoire se cache derrière cette finale entre l’Espagne et l’Argentine de ce dimanche. Les deux sélectionneurs se connaissent en réalité très bien, puisque l’un a donné la leçon à l’autre.

Professeur de la Fuente

À la fin de sa carrière de joueur, Lionel Scaloni a décidé de passer ses diplômes d’entraîneur en Espagne . Et son professeur au sein de la Fédération espagnole n’était autre que Luis de la Fuente , actuel coach de la Roja . « Outre le fait qu’il ait été mon professeur lors de la formation d’entraîneur, j’avais une relation particulière avec lui car j’appréciais sa simplicité » , confiait-t-il en conférence de presse après la qualification contre l’Angleterre (2-1).…

EM pour SOFOOT.com

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