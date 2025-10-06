Quand l'ancien président de l'Espanyol se bat avec des fans du Betis
Une célébration qui ne passe pas.
Ce dimanche, alors que l’Espanyol Barcelone recevait le Betis (1-2), les Pericos ont obtenu un penalty au bout du temps additionnel (90 e +13) . Sauf que l’attaquant Javi Puado a vu sa tentative repoussée par le gardien sévillan, l’ancien Marseillais Pau Lopez. Bilan des courses : l e Betis l’emporte 2 buts à 1 et remonte à la quatrième place de la Liga . Mais l’action ne s’est pas arrêtée au terrain.…
CDB pour SOFOOT.com
