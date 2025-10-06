 Aller au contenu principal
Quand l'ancien président de l'Espanyol se bat avec des fans du Betis
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 15:36

Quand l'ancien président de l'Espanyol se bat avec des fans du Betis

Quand l'ancien président de l'Espanyol se bat avec des fans du Betis

Une célébration qui ne passe pas.

Ce dimanche, alors que l’Espanyol Barcelone recevait le Betis (1-2), les Pericos ont obtenu un penalty au bout du temps additionnel (90 e +13) . Sauf que l’attaquant Javi Puado a vu sa tentative repoussée par le gardien sévillan, l’ancien Marseillais Pau Lopez. Bilan des courses : l e Betis l’emporte 2 buts à 1 et remonte à la quatrième place de la Liga . Mais l’action ne s’est pas arrêtée au terrain.…

CDB pour SOFOOT.com

