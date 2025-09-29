Quand Jonathan Gradit revient sur son carton rouge avec Seko Fofana
Sans rancune.
Expulsé dès la 53ᵉ seconde de jeu lors de la rencontre entre Rennes et Lens ce dimanche soir, Jonathan Gradit est revenu sur son carton rouge express avec Seko Fofana , qu’il avait taclé pour mettre fin à une contre-attaque rennaise. Dans les couloirs du Roazhon Park, les deux anciens partenaires ont rejoué ce fait de jeu ensemble.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
