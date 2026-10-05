L’Arabie saoudite va abandonner son projet de stade ultra-futuriste

L’Arabie saoudite calme le jeu. Selon l’agence de presse britannique Reuters, le pays est sur le point de mettre fin au projet de création d’une enceinte de 46 000 places à 350 mètres d’altitude du côté de NEOM, la nouvelle ville futuriste saoudienne.

La structure devait avoir la folle particularité d’être intégrée à du verre et à de l’acier (comme dans les stades du dessin animé Galactik Footbal l , pour ceux qui ont la ref). Enlisée dans le conflit qui sévit en Iran depuis février, l’Arabie saoudite est fortement impactée économiquement et devrait observer une baisse de 3,6 % de son PIB. …

MB pour SOFOOT.com