La malice d'Allegri pour ne pas laisser un coup franc à Cristiano Ronaldo
Rembobinons. Entre 2018 et 2020, Cristiano Ronaldo et Miralem Pjanić partageaient le vestiaire de la Juventus. Sur le plan sportif, rien de vraiment spécial avec deux Serie A au compteur : classique pour la Juve de l’époque.
Ce qui était cool avec les deux, c’était de suivre les coups francs. Si c’est une des spécialités du milieu bosnien, ce dernier a raconté à La Gazzetta dello Sport ne pas en avoir tiré beaucoup sous les couleurs de la Juventus. Et ce, à cause d’un monsieur.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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