La malice d'Allegri pour ne pas laisser un coup franc à Cristiano Ronaldo

La malice d'Allegri pour ne pas laisser un coup franc à Cristiano Ronaldo

Rembobinons. Entre 2018 et 2020, Cristiano Ronaldo et Miralem Pjanić partageaient le vestiaire de la Juventus. Sur le plan sportif, rien de vraiment spécial avec deux Serie A au compteur : classique pour la Juve de l’époque.

Ce qui était cool avec les deux, c’était de suivre les coups francs. Si c’est une des spécialités du milieu bosnien, ce dernier a raconté à La Gazzetta dello Sport ne pas en avoir tiré beaucoup sous les couleurs de la Juventus. Et ce, à cause d’un monsieur.…

AC pour SOFOOT.com