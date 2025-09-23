Quand Jésus annonce qu'il n'y aura pas de Coupe du monde en 2026
Foutu calendrier.
Une drôle d’info se propage ces derniers jours sur ces foutus réseaux sociaux, TikTok en tête. Des internautes issus du mouvement des chrétiens évangélistes annoncent la fin du monde . Pour eux, le retour de Jésus sur Terre serait imminent, comme le raconte un article de France Info. Mieux : le barbu emmènerait avec lui au ciel les « vrais croyants » , laissant les autres faire face à sept grosses années de jugement de Dieu.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
