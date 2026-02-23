 Aller au contenu principal
Quand Igor Tudor perd patience avec Micky van de Ven
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 11:43

Pas de répit pour Igor Tudor. Ce dimanche à l’occasion du derby contre Arsenal (1-4), le coach de Tottenham a bien failli perdre (la totalité) de ses cheveux. Alors que les Spurs lâchent encore des points dans la course au maintien, encaissant 4 buts, le tacticien croate n’a pas manqué de reprocher à certains de ses joueurs un manque d’implication.

La preuve en images : en plein match, Tudor répète plusieurs fois à Micky van de Ven de « pousser », lui criant dessus . On peut constater que l’ancien technicien de la Juventus s’agite, perd son calme, et semble dépassé par la situation. Peu rassurant pour une équipe en pleine saison catastrophique.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
