Quand Igor Tudor perd patience avec Micky van de Ven
Pas de répit pour Igor Tudor. Ce dimanche à l’occasion du derby contre Arsenal (1-4), le coach de Tottenham a bien failli perdre (la totalité) de ses cheveux. Alors que les Spurs lâchent encore des points dans la course au maintien, encaissant 4 buts, le tacticien croate n’a pas manqué de reprocher à certains de ses joueurs un manque d’implication.
La preuve en images : en plein match, Tudor répète plusieurs fois à Micky van de Ven de « pousser », lui criant dessus . On peut constater que l’ancien technicien de la Juventus s’agite, perd son calme, et semble dépassé par la situation. Peu rassurant pour une équipe en pleine saison catastrophique.…
