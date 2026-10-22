Quand Harry Kane s'occupe des six-mètres

Manuel Neuer à la retraite. Scène plus que rare ce mercredi soir entre le Bayern et Arsenal, Harry Kane se met à tirer les six-mètres et le pire, c’est que ça fonctionne.

Son long ballon a surpris les Gunners et a parfaitement trouvé Alphonso Davies. Une passe pour Ismael Saibari puis pour Serge Gnabry qui a ensuite buté sur David Raya. Kane l’aurait mise lui, mais il ne peut pas être partout. On était donc très proches d’avoir un but qui prenait source avec un six-mètres de l’ex de Tottenham. Cet homme sait donc tout faire.…

LP pour SOFOOT.com