Quand Aurélien Tchouaméni assomme un enfant en tribunes
Il va falloir régler la mire. Habitué aux frappes lointaines qui font mouche (coucou Jordan Pickford), Aurélien Tchouaméni a voulu remettre ça en début de seconde période sur la pelouse de Santander . Manque de chance, le milieu de terrain madrilène a dévissé son missile, qui a aterri en plein sur un enfant qui n’avait rien demandé.
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