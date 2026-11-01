Corentin Tolisso espère que Paulo Fonseca va rester à Lyon

Partira ? Partira pas ? Même le capitaine n’a pas l’information. Interrogé sur l’avenir de Paulo Fonseca après la victoire de son OL face à Angers, Corentin Tolisso a assuré ne pas savoir si le Portugais serait encore son entraîneur d’ici quelques jours . « Moi je suis comme vous, je vois ce qui peut se dire dans la presse. Je ne suis pas au courant de plus de choses que vous. Le coach ne nous a rien dit » , a-t-il affirmé au micro de L1+.

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TB pour SOFOOT.com