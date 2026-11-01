Paulo Fonseca dément toute rumeur de départ
Le croira qui veut. Apparu en larmes à l’issue de la victoire lyonnaise face à Angers, Paulo Fonseca a-t-il vécu son dernier match sur le banc du Groupama Stadium ? Absolument pas, a-t-il assuré. Interrogé (et relancé) sur le sujet par L1+, le tacticien portugais n’a rien souhaité dévoiler. « Demain, je serai là avec le groupe, a-t-il assuré. Vous savez que j’aime beaucoup être ici, travailler en France. »
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