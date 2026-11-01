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Buteur de la tête pour la première fois, Gessime Yassine s'en amuse
information fournie par So Foot 01/11/2026 à 19:44

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Buteur de la tête pour la première fois, Gessime Yassine s'en amuse

Buteur de la tête pour la première fois, Gessime Yassine s'en amuse

Il y a une première à tout. Gessime Yassine et son mètre 72 n’avaient jamais eu le bonheur de marquer de la tête au niveau professionnel . Jusqu’à ce dimanche après-midi, et la démonstration des Strasbourgeois face à Auxerre (5-1). Déjà buteur un peu plus tôt dans la partie, l’homme de ce début de saison en Alsace est venu couper un magnifique centre d’Oso pour clore la marque. « Jamais dans ma vie je n’avais marqué de la tête ! J’ai eu une situation en première mi-temp, mais comme je l’ai dit à mes équipiers, quand je frappe de la tête, il faut que je ferme les yeux ! » , s’en est-il amusé après la partie au micro de L1+.

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