Quand Greenwood passe par son avocat pour informer l'OM de sa blessure

La crise à l’OM, saison 2025-2026, épisode 31. Au lendemain d’une nouvelle contre-performance des Marseillais à domicile contre Nice qui lutte pour le maintien (1-1), L’Équipe a publié un long papier pour évoquer les très nombreuses tensions dans le vestiaire phocéen. Et parmi ces révélations, on y apprend avec surprise que Mason Greenwood ne serait pas un saint : entre retards et mauvais comportement.

Un joueur « privilégié »

L’Anglais, dont l’arrivée à Marseille avait suscité de vives réactions en raison des violences conjugales qu’il a fait subir à sa compagne, serait en froid avec Mehdi Benatia et Habib Beye et ne se gênerait pas pour arriver en retard. Le média français affirme même qu’il aurait répondu sèchement à son entraîneur. « Mason a toujours eu un traitement différent depuis son arrivée, il a toujours été très privilégié » , aurait assuré quelqu’un du club.…

LL pour SOFOOT.com