La prédiction d'Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc des Princes

Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Mais Emmanuel Grégoire a quand même déjà fixé un prix. Le nouveau maire de Paris a fait de nouvelles confidences au sujet de l’avenir du PSG au Parc des Princes et selon lui, les champions d’Europe ne vont finalement peut-être pas du tout rejoindre Massy ou Poissy.

Jusqu’à un milliard d’euros ?

« Je dirais qu’il y a 99,9% de chances que le PSG reste au Parc des Princes » , a prédit l’homme politique au micro de Rothen S’enflamme sur RMC lundi soir, tout en affirmant qu’il ne vendrait pas l’enceinte « à n’importe quelle condition » . Emmanuel Grégoire n’a en tout cas jamais caché son avis de vendre le Parc au PSG depuis sa campagne municipale et avait renoué le contact devenu inexistant entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo.…

LL pour SOFOOT.com