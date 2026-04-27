 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La prédiction d'Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc des Princes
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 20:53

La prédiction d'Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc des Princes

La prédiction d'Emmanuel Grégoire sur la vente du Parc des Princes

Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Mais Emmanuel Grégoire a quand même déjà fixé un prix. Le nouveau maire de Paris a fait de nouvelles confidences au sujet de l’avenir du PSG au Parc des Princes et selon lui, les champions d’Europe ne vont finalement peut-être pas du tout rejoindre Massy ou Poissy.

Jusqu’à un milliard d’euros ?

« Je dirais qu’il y a 99,9% de chances que le PSG reste au Parc des Princes » , a prédit l’homme politique au micro de Rothen S’enflamme sur RMC lundi soir, tout en affirmant qu’il ne vendrait pas l’enceinte « à n’importe quelle condition » . Emmanuel Grégoire n’a en tout cas jamais caché son avis de vendre le Parc au PSG depuis sa campagne municipale et avait renoué le contact devenu inexistant entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo.…

LL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quand les arbitres italiens jouent à pierre-feuille-ciseaux
    Quand les arbitres italiens jouent à pierre-feuille-ciseaux
    information fournie par So Foot 28.04.2026 10:11 

    Ils ont le droit au puit ? Alors que l’enquête liée aux prétendus matchs truqués en Italie progresse, la Gazzetta dello Sport a donné quelques nouvelles concernant le fonctionnement arbitral transalpin. Ainsi, Pasquale De Meo, ancien arbitre assistant, explique ... Lire la suite

  • Pour Rummenigge, le PSG n’existait pas avant le Qatar
    Pour Rummenigge, le PSG n’existait pas avant le Qatar
    information fournie par So Foot 28.04.2026 09:46 

    Encore un qui n’a jamais vu jouer Amara Diané… Dans un entretien accordé à T-Online, Karl-Heinze Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich dont il était aussi le PDG, s’est livré à une analyse du Paris Saint-Germain avant la demi-finale de ... Lire la suite

  • Michael Olise sort-il d’un film de Miyazaki ?
    Michael Olise sort-il d’un film de Miyazaki ?
    information fournie par So Foot 28.04.2026 09:43 

    On le dit nonchalant, je-m’en-foutiste ou pire : irrespectueux. En réalité, Michael Olise vit seul, cultive son jardin loin des médias, des réseaux sociaux et des sponsors. Et si le joueur du Bayern Munich sortait d’un film de Miyazaki ? Olise fait des doigts d’honneur, ... Lire la suite

  • Non, Habib Beye n'est pas le père d'Himad Abdelli
    Non, Habib Beye n'est pas le père d'Himad Abdelli
    information fournie par So Foot 28.04.2026 09:40 

    On est loin d’une romance à l’italienne. Selon RMC Sport et L’Équipe, l’après-match entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice (1-1) a été marqué par une altercation verbale entre Habib Beye et Himad Abdelli . Le technicien olympien aurait reproché au milieu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank