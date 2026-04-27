Les mots des élogieux de Kompany sur Luis Enrique

Vrais reconnaissent vrais. À la veille de la très attendue demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, les deux équipes sont passées en conférence de presse lundi pour évoquer ce choc prometteur entre les deux meilleures équipes du monde – enfin la meilleure et la deuxième meilleure selon Luis Enrique.

« Pas été surpris qu’ils remportent la C1 »

Un peu plus tard, son homologue bavarois Vincent Kompany a été interrogé au sujet de l’entraîneur parisien et il n’a pas manqué d’éloges pour qualifier son impact dans la capitale depuis son arrivée en 2023. Sur le banc du Bayern depuis 2024, le Belge a défié les Parisiens en phase de poules en 2024 et en novembre 2025, ainsi qu’en quart de finale de la Coupe du monde des clubs l’été dernier.…

LL pour SOFOOT.com