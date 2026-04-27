Dunkerque gifle Boulogne et s'adjuge le derby

Boulogne-sur-Mer 2-6 Dunkerque

Buts : Pinot (8 e ) et Lecolier (72 e ) pour Boulogne / Robinet (13 e , 81 e ), Sasso (37 e , 64 e ), Massock (90 e +2), Makhloufi (90 e +3) pour l’USLD

Un derby et beaucoup de buts. Dunkerque est allé s’imposer largement sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer grâce à deux doublés dans ce derby du Nord sans enjeu au niveau du classement . Deux équipes de milieu de tableau assurées d’être maintenues et de sûrs de ne pas jouer la montée à deux journées de la fin de saison. L’USLD reste dixième de Ligue 2, deux rangs devant son adversaire du soir.…

LL pour SOFOOT.com