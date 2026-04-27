Hugo Lloris se verrait bien aller au Mondial 2026

The (very) last dance pour Hugo Lloris ? Pourtant retraité internationalement depuis 2023, l’ancien gardien titulaire de l’équipe de France ne serait pas contre un retour cet été à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) pour une ultime pige avec les Bleus et Didier Deschamps. C’est en tout cas ce qu’affirme L’Équipe ce lundi.

L’ancien portier de l’OL et de Tottenham évolue au Los Angeles FC et ça tombe bien, c’est justement aux États-Unis (au Mexique et au Canada également) qu’aura lieu la compétition. Le quotidien sportif explique que Lloris (39 ans) serait prêt à récupérer la place de gardien numéro 3 derrière Mike Maignan et Brice Samba et donc remplacer Lucas Chevalier qui ne joue plus du tout au PSG.…

LL pour SOFOOT.com