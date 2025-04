information fournie par So Foot • 12/04/2025 à 18:37

Quand Emiliano Martínez félicite Désiré Doué pour sa finition après son but contre Aston Villa

Quand Emiliano Martínez félicite Désiré Doué pour sa finition après son but contre Aston Villa

Emiliano Martínez sait donc faire autre chose que chambrer.

Intenable mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions face à Aston Villa, Désiré Doué a notamment marqué les esprits d’un but merveilleux pour égaliser quelques minutes avant la mi-temps. Une frappe limpide qui a valu au néo-international tricolore les félicitations du portier adverse, Emiliano Martínez au coup de sifflet final. Dans une vidéo publiée ce samedi sur Youtube par Canal+, on peut en effet voir l’Argentin, sifflé tout au long de la partie, glisser « Good finish ! » ( « Belle finition ! » , en VF) à l’ancien rennais. Un résumé long format dans lequel on peut également voir la réaction de Bradley Barcola , laissé sur le banc pour la première fois de la saison en Ligue des champions, pas surpris de l’exploit de Khvicha Kvaratskhelia sur son but.…

TB pour SOFOOT.com