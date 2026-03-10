Kyle Walker ne sprintera plus pour l'Angleterre

Un sprinteur de moins sur les terrains. Kyle Walker et les Three Lions , c’est terminé . Le défenseur aux 96 sélections ne verra pas l’Amérique avec la sélection de Thomas Tuchel. L’un des rares hommes capables de battre Mbappé en sprint vient d’annoncer à 35 ans sa retraite internationale sur ses réseaux sociaux : « Après plus d’une décennie passée à représenter mon pays, j’ai décidé de prendre ma retraite du football international. Jouer pour l’Angleterre a toujours été le plus grand honneur de ma carrière et quelque chose dont je serai toujours fier. J’ai hâte de les rejoindre pour soutenir les garçons lors de la Coupe du monde. Les souvenirs que j’ai gardés sous le maillot anglais resteront à jamais gravés dans ma mémoire. »

AR pour SOFOOT.com