JO 2026/Ski alpin: Sacré sur le super-G, Von Allmen réalise le triplé, Allègre à 3 centièmes du podium

Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026 - Ski alpin - Cérémonie de victoire du Super-G masculin

Trois sur trois : Franjo von Allmen vole sur ces ‌Jeux olympiques de Milan-Cortina puisqu'il a décroché mercredi sur le super-G son troisième titre olympique en trois courses après la descente et ​le combiné par équipes.

Le Suisse de 24 ans s'est imposé sur la Stelvio de Bormio (Italie) en 1'25''32 devant l'Américain Ryan Cochran-Siegle (+ 0''13), médaillé d'argent comme à Pékin 2022, et son compatriote Marco Odermatt (+ 0''28), à nouveau frustré après sa quatrième place sur la descente.

Franjo von Allmen ​succède au double tenant du titre autrichien Matthias Mayer et devient le premier skieur à réaliser le doublé sur la descente et le super-G lors de la même édition des ​Jeux. Chez les femmes, seule l'Autrichienne Michaela Dorfmeister l'avait réalisé en ⁠2006 à Turin (Italie).

Il est également le premier skieur alpin masculin à remporter trois médailles d'or dans les mêmes JO depuis Jean-Claude ‌Killy en 1968 à domicile, à Grenoble (Isère).

"Pour le moment, j'ai l'impression de rêver. J'espère que je ne vais pas me réveiller. Je n'ai pas de mots", a réagi celui qui est aussi champion du monde en ​titre de descente et de combiné par équipes. "C'est ‌complètement irréel ce qui m'arrive aujourd'hui et durant ces Jeux olympiques."

Derrière lui, le quadruple vainqueur sortant ⁠de la Coupe du monde Marco Odermatt est encore passé à côté du plus beau métal après l'argent au combiné par équipes et une quatrième place sur la descente inaugurale.

"Tu dois être heureux quand tu gagnes une médaille olympique mais je voulais un peu plus, je ⁠voulais la médaille d'or", a ‌déclaré le skieur de 28 ans. "C'était une bonne manche. Sur le bas, j'ai fait quelques erreurs. C'est là ⁠que je perds la médaille d'or."

Il aura "une dernière chance de gagner l'or" samedi sur le slalom géant, dont il est le tenant ‌du titre.

"J'AI LA RAGE"

Le Français Nils Allègre, parti premier, a échoué au pied du podium pour seulement trois centièmes.

"J'ai ⁠la rage. Je fais le meilleur ski de ma vie, mon état de forme n'a jamais ⁠été aussi haut. Je me livre ‌à fond avec un dossard un sans aucun repère. Je suis à trois centièmes, c'est extrêmement dur", a-t-il réagi sur France TV. "Je ​suis fier de la manière mais je n'ai pas la récompense au ‌bout, trois centièmes dans une vie c'est rien et aujourd'hui ça aurait fait toute la différence."

Le skieur de Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), vainqueur du super-G de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) en 2024, a ​souvent buté aux portes du podium en Coupe du monde. Cette saison, il a pris la quatrième place de la descente et du super-G de Val Gardena (Italie), en décembre, à respectivement quatre et sept centièmes du top trois.

"J'ai les boules parce que ma carrière, ⁠c'est souvent ça pour le moment. Des mecs ont toujours les centièmes de leur côté et moi je ne les ai jamais de mon côté", a poursuivi le Tricolore de 32 ans, également cinquième du combiné par équipes lundi à 13 centièmes du bronze et huitième de la descente.

"Aujourd'hui, j'ai un mélange de beaucoup de fierté sur l'ensemble de ma semaine et beaucoup de déception."

Son compatriote Alban Elezi Cannaferina a terminé 15e (+ 1''45) tandis que Nils Alphand a manqué une porte et n'a pas terminé la course.

