beIN Sports coupe l’herbe sous le pied de Ligue 1+

C’était la bombe droits télés du mois de janvier : Ligue 1+ allait diffuser l’intégralité du Mondial 2026. Un pied de nez à beIN Sports, après s’être mis d’accord avec la FIFA sur une enveloppe d’un peu moins de 20 millions d’euros, et une promesse de continuer les audiences une fois la saison de Ligue 1 terminée. Une bonne nouvelle donc pour le porte-monnaie de la Ligue.

beIN reprend la main

Sauf que tout vient vraisemblablement de voler en éclat , puisque selon les informations de L’Équipe , beIN, qui n’a jamais perdu de vue son objectif de récupérer les droits, est parvenu à outrepasser ce deal en récupérant les droits de la Coupe du monde 2026 mais aussi 2030. …

JF pour SOFOOT.com