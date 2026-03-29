L'entraîneur des Girondins mis à pied
Tout sauf Irles de plaisir. Les Girondins de Bordeaux pourraient manquer pour la deuxième saison d’affilée la montée en National 2. Après sa lourde défaite à domicile contre Chauray ce samedi (1-3), le sextuple champion de France pointe à six points de la Roche-sur-Yon , qui l’avait battu samedi dernier. Seul le premier monte dans la future Ligue 3.
Rio Mavuba en intérimaire ?
Pire : la direction bordelaise a décidé de mettre à pied Bruno Irles . L’ancien entraîneur de Troyes était arrivé fin août 2024, sans parvenir à monter la saison dernière. Sud Ouest informe que Rio Mavuba pourrait prendre la suite. L’ancien milieu de terrain coache actuellement les U16 du club. D’autres pistes seraient à l’étude.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer