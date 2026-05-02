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Quand Christophe Gleizes tentait de déterminer l’âge de Samuel Eto’o
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 23:45

Quand Christophe Gleizes tentait de déterminer l’âge de Samuel Eto’o

Quand Christophe Gleizes tentait de déterminer l’âge de Samuel Eto’o

Pendant toute sa carrière, Samuel Eto’o a joué avec un âge qui n’était pas le sien. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre un jour José Mourinho et aussi un sujet qui a intéressé Christophe Gleizes, notre collègue enfermé dans une prison algérienne depuis 308 jours. Pour la journée mondiale de liberté de la presse, nous vous proposons donc cet article paru dans le numéro 198 du magazine So Foot , à l’été 2021.

En ce samedi 8 mars 2014, Chelsea accueille Tottenham à Stamford Bridge. Après un premier acte disputé, Eto’o ouvre le score à la 56 e minute. Dans la foulée, il se dirige vers l’angle, en marchant le dos voûté tel un vieillard, et se sert du poteau de corner comme d’une canne. Une célébration mythique restée dans les mémoires. D’abord pour son côté symbolique, puisqu’elle couronne le 300 e but en carrière du Camerounais, deux jours avant son 33 e anniversaire. Mais aussi et surtout pour son aspect ironique. Deux semaines plus tôt, son entraîneur José Mourinho avait plaisanté à son sujet, en off, avec le PDG de la marque de montres Hublot, qui l’interrogeait sur la possibilité de gagner le titre en Premier League. « Non, ce n’est pas possible. On n’a pas de buteur » , lui avait vertement répondu le Special One , avant d’ajouter, sur le ton de l’humour : « E to’o ? Il a 32 ans… Peut-être même 35 , qui sait ? » Malheureusement pour le Portugais, les caméras de Canal+ ont tout enregistré à son insu.

Ce n’est pas parce qu’un idiot a dit que j’étais un vieil homme que vous devez le croire.…

Par Christophe Gleizes, en 2021 pour SOFOOT.com

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