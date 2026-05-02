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Bruno Fernandes : l’exigence, ça se provoque
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 23:19

Bruno Fernandes : l’exigence, ça se provoque

Bruno Fernandes : l’exigence, ça se provoque

Trop fort mais mal entouré, c’est ce que vit Bruno Fernandes à Manchester United. Depuis quelques années, lui performe, mais United n’enchaine pas les résultats et les bonnes saisons. Cette année, le Portugais râle un peu moins, car les étoiles sont alignées : il est proche d’un record personnel et les Red Devils sont troisièmes.

Vaut-il mieux être nul dans une équipe de forts ou le meilleur d’un effectif catastrophique ? Chacun aura sa réponse. Russell Westbrook, lui, avait fait le choix de rester à l’Oklahoma City Thunder après les départs successifs de James Harden et Kevin Durant. En 2016-2017, The Brodie a porté son équipe comme un grand jusqu’aux play-off NBA, réalisant une saison en triple-double de moyenne, mais OKC s’écroulera au premier tour… Dans un sport collectif, impossible de gagner en solo, mais on peut tirer le meilleur de ses coéquipiers. Dans le nord de l’Angleterre, un Portugais s’est lui aussi acharné, parfois un peu seul, pour remettre Manchester United tout en haut du football anglais. Son nom : Bruno Fernandes.

Sortir la tête de l’eau quand les diables coulent

Anthony Martial, Harry Maguire, Donny van de Beek : voici quelques pipes qu’a dû se coltiner Fernandes à Manchester. Comment gagner avec ceux-là ? Bon, il n’y a pas eu que des nullards. United a également vu passer Paul Pogba, Christian Eriksen et même Cristiano Ronaldo. Mais la sauce n’a jamais réellement pris. Malgré de belles performances, inconstantes, dont une deuxième place en Premier League en 2021, les Red Devils ne se maintiennent pas au top. Pire : la saison passée, emmenés par Rúben Amorim, ils finissent à une vilaine 15 e place, indigne de leur standing. « Nous sommes peut-être la pire équipe de l’histoire de Manchester United », balançait le technicien portugais à la suite d’une défaite 1-3 face à Brighton en janvier de la saison passée.…

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com

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