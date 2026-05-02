 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pierre Sage trouve le nul injuste
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 23:58

Pierre Sage trouve le nul injuste

Pierre Sage trouve le nul injuste

Cette fois-ci, pas de coup de gueule ! Après le nul concédé à Nice par Lens lors de la 32 e journée de Ligue 1, Pierre Sage est apparu plutôt déçu sur Ligue 1+. Le Paris Saint-Germain ayant également lâché des points, le Racing a en effet loupé l’occasion de relancer le championnat. « Sur le match, on méritait un peu mieux, a ainsi indiqué l’entraîneur, qui a préféré s’arrêter sur la performance de ses joueurs. On n’a pas fait un grand match dans le déséquilibre, donc on s’est créé très peu de situations. On a eu du mal face à leur bloc bas, mais on a par contre été efficace sur les transitions qu’on a eues et ça nous a permis d’ouvrir le score. »

Une double peine frustrante

Et le coach du deuxième du classement de continuer, assez lucide dans ses propos : « C’est frustrant parce qu’en plus, on prend une double peine puisque ça fait carton rouge et on prend le but sur le coup franc derrière. À la fin, on est limite content de faire un partout en infériorité numérique face à une équipe qui poussait énormément. On fait une grosse erreur tactique sur le but, sur l’expulsion. Il y a deux ou trois détails qui ont fait qu’au final, ils ont eu cette opportunité-là. On a eu quelques problèmes de coordination sur notre ligne arrière tout au long de la rencontre et malheureusement, on a payé le prix fort sur celle-ci. »

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Et le buteur le plus prolifique du moment est...
    Et le buteur le plus prolifique du moment est...
    information fournie par So Foot 02.05.2026 23:35 

    Bayer Leverkusen 4-1 Leipzig Buts : Schick (25 e , 76 e et 89 e ) et Tella (45 e ) pour le Bayer Leverkusen // Baumgartner (80 e ) pour Leipzig … Patrik Schick ! En inscrivant un triplé et en faisant gagner le Bayer Leverkusen lors de la 32 e journée de Bundesliga, ... Lire la suite

  • Lens manque de relancer le championnat
    Lens manque de relancer le championnat
    information fournie par So Foot 02.05.2026 23:11 

    Nice 1-1 Lens Buts : Abdi (84 e ) pour Nice // Saint-Maximin (61 e ) pour Lens Un (petit) cadeau du Paris Saint-Germain ? Lens l’a refusé, lors de cette 32 e journée de Ligue 1 : alors que le leader du classement a concédé le nul à domicile contre Lorient, son ... Lire la suite

  • Barcelone y est presque
    Barcelone y est presque
    information fournie par So Foot 02.05.2026 23:07 

    Osasuna 1-2 Barcelone Buts : Garcia (88 e ) pour Osasuna // Lewandowski (81 e ) et Torres (86 e ) pour Barcelone Champion dès la 34 e journée de Liga ? En tout cas, Barcelone est tout près du titre : en battant Osasuna ce samedi soir, les Catalans peuvent être ... Lire la suite

  • Un géant revient en Bundesliga
    Un géant revient en Bundesliga
    information fournie par So Foot 02.05.2026 23:02 

    TOOOOOOOOOR ! Schalke 04 a validé son retour en Bundesliga en battant Düsseldorf ce samedi (1-0). Le but de Kenan Karaman (15 e ) a suffi au bonheur du géant de la Ruhr, qui aura passé trois saisons en deuxième division . Loin du compte lors des deux derniers exercices ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank