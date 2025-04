information fournie par So Foot • 16/04/2025 à 11:58

Quand c’est l’heure, c’est Müller

Le quart de finale Inter-Bayern rappelle le souvenir de la finale de Ligue des champions 2009-2010. Sur les 22 acteurs de ce match, un seul est encore en activité et foulera probablement la pelouse de Giuseppe-Meazza mercredi : la légende bavaroise Thomas Müller. Pour repousser le dernier tour de piste ?

Pas de Javier Zanetti, Lúcio ou Maicon face à lui, mais Marcus Thuram, Lautaro Martínez ou Henrikh Mkhitaryan. À ses côtés, pas de Bastian Schweinsteiger, Hamit Altıntop ou Ivica Olić, mais Serge Gnabry, Michael Olise ou Harry Kane. Les années passent, les joueurs défilent, mais lui est toujours là. L’inusable Thomas Müller sera possiblement titulaire mercredi soir pour le quart retour de Ligue des champions face à l’Inter, lui qui avait remis le navire bavarois à flot avant que l’Inter ne ficelle la rencontre aller (2-1). Comme il l’était il y a 15 ans, un soir de mai 2010 au Santiago-Bernabéu, pour sa première finale de C1.

La boucle nerazzurra

Un mauvais souvenir au goût d’apprentissage, avec Diego Milito en donneur de leçon (doublé, 2-0 pour l’Inter). Même douloureux dénouement deux ans plus tard avec une nouvelle défaite en finale face à Chelsea, dans un scénario cruel. Il fallait sûrement passer par là pour connaître le succès. Depuis, pour deux finales de C1 disputées par Müller et les Bavarois, deux succès : en 2013 face à son ennemi du Borussia et en 2020 dans la Champions Covid face au PSG.…

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com