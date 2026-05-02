 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand Bouna Sarr confond Hansi Flick avec... un intendant
information fournie par So Foot 02/05/2026 à 21:33

Quand Bouna Sarr confond Hansi Flick avec... un intendant

Quand Bouna Sarr confond Hansi Flick avec... un intendant

Peut-être pour ça qu’il n’était pas un titulaire indiscutable… Lorsqu’il signe à la surprise générale au Bayern Munich en 2020, Bouna Sarr connaît le visage de son entraîneur. Mais visiblement, ce n’était pas le cas quelques mois plus tôt. Dans une interview accordée à L’Équipe , le joueur de Metz raconte en effet une scène assez étonnante . « Juste avant ma première séance au Bayern, l’entraîneur Hansi Flick m’a pris dans ses bras et m’a dit : ‘ Je t’ai pris pour que tu joues, je suis vraiment content que tu sois avec nous, ne te mets pas de pression’ . Quand on avait joué contre eux en amical avec l’OM, avant leur Final 8 de Ligue des champions, il m’avait tendu la main à la mi-temps et lancé : ‘ Top player ! Mais comme je pensais que c’était un intendant, j’ai été un peu froid. J’ai vu après que c’était le coach du Bayern qui a gagné la C1 ! » , a livré le Sénégalais.

Payet, le Real dans les chaussettes ?

Autre déclaration inattendue, l’avis du latéral sur Dimitri Payet. Pour l’ancien Bavarois, le milieu de terrain est le joueur qui l’a « le plus impressionné à l’entraînement » et « avait largement le niveau technique pour le Bayern Munich ou le Real Madrid. C’est vraiment dommage qu’il n’ait jamais joué dans un tel club car il avait tout : la qualité des contrôles, le timing de ses passes, la façon dont il caressait le ballon, sa qualité de frappes… Il avait tout du très grand joueur. Quand il arrivait à mettre le ballon en profondeur avec une grande précision alors qu’il regardait à l’opposé, c’était fantastique » . Enfin, l’ex de l’Olympique de Marseille aurait gagné le respect du vestiaire du club allemand grâce au… test « Vameval », qui évalue la VMA : « À mon arrivée au Bayern, j’ai demandé : Qui est le meilleur ? On m’a répondu Joshua Kimmich. Quand il l’a su, il est venu me voir et on en a rigolé. J’ai gagné. »

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Et le buteur le plus prolifique du moment est...
    Et le buteur le plus prolifique du moment est...
    information fournie par So Foot 02.05.2026 23:35 

    Bayer Leverkusen 4-1 Leipzig Buts : Schick (25 e , 76 e et 89 e ) et Tella (45 e ) pour le Bayer Leverkusen // Baumgartner (80 e ) pour Leipzig … Patrik Schick ! En inscrivant un triplé et en faisant gagner le Bayer Leverkusen lors de la 32 e journée de Bundesliga, ... Lire la suite

  • Lens manque de relancer le championnat
    Lens manque de relancer le championnat
    information fournie par So Foot 02.05.2026 23:11 

    Nice 1-1 Lens Buts : Abdi (84 e ) pour Nice // Saint-Maximin (61 e ) pour Lens Un (petit) cadeau du Paris Saint-Germain ? Lens l’a refusé, lors de cette 32 e journée de Ligue 1 : alors que le leader du classement a concédé le nul à domicile contre Lorient, son ... Lire la suite

  • Barcelone y est presque
    Barcelone y est presque
    information fournie par So Foot 02.05.2026 23:07 

    Osasuna 1-2 Barcelone Buts : Garcia (88 e ) pour Osasuna // Lewandowski (81 e ) et Torres (86 e ) pour Barcelone Champion dès la 34 e journée de Liga ? En tout cas, Barcelone est tout près du titre : en battant Osasuna ce samedi soir, les Catalans peuvent être ... Lire la suite

  • Un géant revient en Bundesliga
    Un géant revient en Bundesliga
    information fournie par So Foot 02.05.2026 23:02 

    TOOOOOOOOOR ! Schalke 04 a validé son retour en Bundesliga en battant Düsseldorf ce samedi (1-0). Le but de Kenan Karaman (15 e ) a suffi au bonheur du géant de la Ruhr, qui aura passé trois saisons en deuxième division . Loin du compte lors des deux derniers exercices ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank