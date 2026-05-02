Quand Bouna Sarr confond Hansi Flick avec... un intendant

Peut-être pour ça qu’il n’était pas un titulaire indiscutable… Lorsqu’il signe à la surprise générale au Bayern Munich en 2020, Bouna Sarr connaît le visage de son entraîneur. Mais visiblement, ce n’était pas le cas quelques mois plus tôt. Dans une interview accordée à L’Équipe , le joueur de Metz raconte en effet une scène assez étonnante . « Juste avant ma première séance au Bayern, l’entraîneur Hansi Flick m’a pris dans ses bras et m’a dit : ‘ Je t’ai pris pour que tu joues, je suis vraiment content que tu sois avec nous, ne te mets pas de pression’ . Quand on avait joué contre eux en amical avec l’OM, avant leur Final 8 de Ligue des champions, il m’avait tendu la main à la mi-temps et lancé : ‘ Top player ! ’ Mais comme je pensais que c’était un intendant, j’ai été un peu froid. J’ai vu après que c’était le coach du Bayern qui a gagné la C1 ! » , a livré le Sénégalais.

Payet, le Real dans les chaussettes ?

Autre déclaration inattendue, l’avis du latéral sur Dimitri Payet. Pour l’ancien Bavarois, le milieu de terrain est le joueur qui l’a « le plus impressionné à l’entraînement » et « avait largement le niveau technique pour le Bayern Munich ou le Real Madrid. C’est vraiment dommage qu’il n’ait jamais joué dans un tel club car il avait tout : la qualité des contrôles, le timing de ses passes, la façon dont il caressait le ballon, sa qualité de frappes… Il avait tout du très grand joueur. Quand il arrivait à mettre le ballon en profondeur avec une grande précision alors qu’il regardait à l’opposé, c’était fantastique » . Enfin, l’ex de l’Olympique de Marseille aurait gagné le respect du vestiaire du club allemand grâce au… test « Vameval », qui évalue la VMA : « À mon arrivée au Bayern, j’ai demandé : ‘ Qui est le meilleur ? ’ On m’a répondu Joshua Kimmich. Quand il l’a su, il est venu me voir et on en a rigolé. J’ai gagné. » …

FC pour SOFOOT.com