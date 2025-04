Quand Ange Postecoglou se fait climatiser par la VAR

Le coaching chouinant.

Ange Postecoglou a subi un violent retour de bâton ce jeudi contre Chelsea. À la 64 e minute, alors mené 1-0 par les Blues , l’entraîneur australo-grec de Tottenham lance Pape Matar Sarr en jeu. Ses propres supporters profitent de l’occasion pour le vanner : « You don’t know what you’re doing » (tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, en VF), chantent-ils. La réponse viendra du terrain quatre minutes plus tard avec l’égalisation de… Pape Matar Sarr . Ni une, ni deux, Postecoglou se tourne vers le parcage et tend l’oreille, à la manière d’un José Mourinho.…

RA pour SOFOOT.com