Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome
La rivalité est morte ? Pas encore.
Défaits 1-0 sur la pelouse du Vélodrome ce lundi soir, les Parisiens ont été piégés par les Marseillais, 14 ans après la dernière victoire de l’OM à domicile lors d’un Classique en Ligue 1 . Forcément chambrés par les supporters marseillais, Nuno Mendes et Achraf Hakimi n’ont pas résisté à l’envie de répondre. Le Portugais s’est contenté de pointer du doigt le badge de champion d’Europe des Parisiens .…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
