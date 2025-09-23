 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 12:48

Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome

Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome

La rivalité est morte ? Pas encore.

Défaits 1-0 sur la pelouse du Vélodrome ce lundi soir, les Parisiens ont été piégés par les Marseillais, 14 ans après la dernière victoire de l’OM à domicile lors d’un Classique en Ligue 1 . Forcément chambrés par les supporters marseillais, Nuno Mendes et Achraf Hakimi n’ont pas résisté à l’envie de répondre. Le Portugais s’est contenté de pointer du doigt le badge de champion d’Europe des Parisiens .…

KM pour SOFOOT.com

